Коммунальщики отказали в компенсации семье мальчика, который погиб из-за падения плиты подъезда

Безответственность коммунальщиков убила молодого парня на Днепропетровщине. Там на головы трех юношей упала многотонная плита и стена подъезда. Двум удалось выжить. Об этом сообщает "Факты".

Плита обвалилась в тот момент, когда под ней стояли трое парней. Трагедия произошла возле многоэтажки в городке Каменское. Двое пострадавших с травмами в больницы Днепра. Говорят, под подъездом ждали товарища. Плита и стена рухнули внезапно.

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"Я успел выпрыгнуть. Мне только ногу зажало. Кирилла зажало полностью, только одна голова торчала. А Саша не успел выпрыгнуть", - говорит пострадавший, Евгений Таран.

Сейчас состояние ребят медики расценивают как тяжелое. Пятиэтажка аварийная, заявления об этом ее жители, они писали в ЖЭК и чиновникам. Однако на обычных людей никто не обращал внимания.

Последнюю коллективную жалобу люди собственноручно отнесли коммунальщикам 3 недели назад. Однако реакции не было. Людям заявили, что имеют на рассмотрение законные 30 календарных дней. Смерть юноши коммунальщики назвали несчастным случаем. Сейчас продолжаются следственные действия.

Коммунальщики пообещали провести инвентаризацию жилого фонда городка. И выплачивать компенсацию семье погибшего не будут – это не предусмотрено их бюджетом.

К слову, бетонная плита под подъездом убила подростка в Каменском.