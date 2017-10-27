МИД уточнил число погибших и травмированных украинцев в аварии в Польше

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один гражданин Украины и еще трое украинцев получили травмы.

Читайте такжеВ Польше в ДТП с лесовозом погибли двое украинцев - СМИ (фото)Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"26 октября в Польше в Силезском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Украины, трое украинцев получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства этой дорожно-транспортной трагедии расследует местная полиция", - сказал Кирилич.

"Консул установил контакт с родными пострадавших. Предоставляется необходимая консульская помощь", - сказал дипломат.