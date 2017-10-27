МИД уточнил число погибших и травмированных украинцев в аварии в Польше
Сейчас консул установил контакт с родными потерпевших. Им оказывается необходимая консульская помощь.
В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один гражданин Украины и еще трое украинцев получили травмы.
Читайте такжеВ Польше в ДТП с лесовозом погибли двое украинцев - СМИ (фото)Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"26 октября в Польше в Силезском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Украины, трое украинцев получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства этой дорожно-транспортной трагедии расследует местная полиция", - сказал Кирилич.
"Консул установил контакт с родными пострадавших. Предоставляется необходимая консульская помощь", - сказал дипломат.