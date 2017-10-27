"Ходил по магазину 3 часа": в Днепре мужчина без причины разгромил витрину с алкоголем (фото)

В одном из магазинов Днепра мужчина разбил алкоголя на сумму более 2 тысяч гривен, сообщает НПУ.

На спецлинию "102" позвонили представители одной из торговых сетей и сообщили, что в их магазине неизвестный крушит витрины. В магазине патрульные обнаружили 36-летнего мужчину, которого уже задержала охрана заведения. А также кучу разбитых бутылок из-под вина и виски.

Читайте такжеТема кефира не раскрыта: в сети высмеяли одиозного нардепа Вилкула за поход в магазин

Полицейские опросили свидетелей происшествия. Те рассказали, что гражданин зашел в магазин и почти 3 часа ходил без всякой цели. Затем нарушитель неожиданно стал бить бутылки с алкогольной продукцией. Мужчина не объяснил своего поступка, вел себя неадекватно. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч гривен.