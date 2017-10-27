В Киеве суд назначил 22-летней матери, которая хотела продать сына, залог в почти миллион гривень

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в намерении продать сына за 35 тысяч долларов, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 944 тыс. гривень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

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«Следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в сумме 590 размеров прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (944 тысячи гривень)», - говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

Полиция 25 октября задержала 22-летнюю жительницу города Васильков, которая пыталась продать своего двухлетнего сына. Правоохранители выяснили, что женщина проживала со своим сожителем и сыном, и "вела аморальный образ жизни".

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена 1,5-месячная девочка, пока отец забирал из детсада старшую дочь. Впоследствии была задержана 20-летняя злоумышленница, которая заявила, что ее ребенок умер, после чего она решила похитить чужого.