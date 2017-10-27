Полиция нашла у жителя Сумщины арсенал оружия, три комплекта милицейской формы и 20 телефонов

В Сумах правоохранители обнаружили склад с оружием, боеприпасами, средствами связи, форменной милицейской одеждой старого образца, номерными знаками к ведомственному автотранспорту и спецсредствами. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, правоохранители обнаружили склад 26 октября в ходе обыска.

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«Револьвер, два пистолета, две гранаты РГД, дымовые шашки, кастет, около 70 боевых патронов и 32 патрона травматического действия, более 20 мобильных телефонов хранил на съемной квартире 25-летний житель райцентра Краснополье Сумской области. Кроме этого, во время обыска правоохранители обнаружили три комплекта милицейской формы, номерные знаки к ведомственному автотранспорту и спецсредства. Сейчас полиция выясняет, где мужчина приобрел изъятые вещи и с какой целью их хранил», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поводом для проведения санкционированного обыска стала оперативная информация о возможной причастности жителя Краснополья, который сейчас живет в Сумах, к совершенному в начале октября ограблению, когда неизвестные злоумышленники отняли у жителя Сум золотую цепочку.

Сегодня, 27 октября, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он дает объяснения следователям.

Кроме этого, задержанный проверяется на причастность к совершению имущественных преступлений на территории Сум и области.

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