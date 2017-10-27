На Винничине во время движения загорелся пассажирский автобус (фото)
10:35, 27 октября 2017Происшествия
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На момент возгорания в салоне не было пассажиров. Водитель автобуса не пострадал.
Спасателям удалось совладать с огнем в течение десяти минут / ГСЧС
В Винницкой области днем в четверг, 26 октября, во время движения загорелся рейсовый пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются / ГСЧС
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Транспортное средство по неизвестным причинам загорелось во время движения.
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На момент возгорания в салоне не было пассажиров. Водитель автобуса не пострадал. Сотрудникам экстренных служб удалось совладать с огнем в течение десяти минут. Обстоятельства происшествия выясняются.
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