На Винничине во время движения загорелся пассажирский автобус (фото)

В Винницкой области днем в четверг, 26 октября, во время движения загорелся рейсовый пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Транспортное средство по неизвестным причинам загорелось во время движения.

Читайте такжеВ Николаеве автобус насмерть сбил двух пешеходов (фото)

На момент возгорания в салоне не было пассажиров. Водитель автобуса не пострадал. Сотрудникам экстренных служб удалось совладать с огнем в течение десяти минут. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в многоэтажке загорелся лифт с женщиной внутри.