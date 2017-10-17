В Одессе в многоэтажке загорелся лифт с женщиной внутри

В Киевском районе Одессы в многоэтажном жилом доме загорелся лифт, в котором находилась женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 16 октября в 20:41 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на ул. Шишкина произошло возгорание лифта.

К месту вызова в 20:50 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в застрявшем лифте, на третьем этаже, находится человек.

Спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь лифта, извлекли из него пострадавшую и передали ее работникам скорой медицинской помощи.

«Затем ликвидировали возгорание в электрощитовой на площади 0,2 кв. метра.

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По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание электросчетчика», - сообщили в главке.

К ликвидации чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному номеру вызова в составе 4 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.