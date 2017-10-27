В шахте на Львовщине произошел обвал: трое горняков травмированы

На шахте "Лесная" в Сокальском районе Львовской области в результате обвала породы были травмированы трое горняков. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что обвал произошел 26 октября в 23.35 на глубине 830 м, во время укрепления. Вследствие обвала травмировались 3 работников, все из которых являются жителями села Селец Сокольского района.

Читайте такжеНа Житомирщине во время строительных работ в колодце погиб мужчина, которого засыпало землей

"Их с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 ”Степная” объединения госпредприятия ”Львовуголь” произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20.