Опубликованы кадры первых минут после покушения на Мосийчука (видео)

Опубликовано видео первых минут после взрыва, в результате которого ранен депутат Игорь Мосийчук, погиб его охранник и случайный прохожий. Видео на своем YouTube-канале опубликовал dtp.kiev.ua.

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На записи видно, как на месте инцидента работают медики, помогая раненым после взрыва.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Игорь Мосийчук. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Двое людей погибли.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.