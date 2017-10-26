Покушение на Мосийчука квалифицировали как теракт: следствием будет заниматься СБУ

Следствие по взрыву на Мицкевича, где пострадал, в частности, народный депутат Украины Игорь Мосийчук, передано СБУ.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook.

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Он пишет: «Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ, а именно прокуратура. Киева. Статья 258 УК - «террористический акт».

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.