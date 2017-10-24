Жуткое ДТП в Харькове: стало известно, в какой камере содержат Зайцеву (видео)

В Харькове подозреваемую в совершении дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской 20-летнюю Елену Зайцеву содержат в камере с девятью другими женщинами.

Об этом УНИАН сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

По данным управления, Зайцева содержится в государственном учреждении «Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)» с 20 октября на основании постановления Киевского районного суда Харькова.

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«Заключенная Зайцева находится в камере, где содержат женщин, которых ранее не осуждали, и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в камере содержится 10 женщин. Камера оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотводом, необходимой мебелью. В камере отдельный санузел, есть телевизор», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus. По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.