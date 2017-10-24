Разбитые стекла и баррикады из кирпичей: журналист показал, что происходит в Святошинском суде (фоторепортаж)

Сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Журналист Богдан Кутепов показал в Facebook, как сейчас выглядит зал суда: люди побили стекла, а из раскуроченной мебели и кирпича возвели баррикады.

Активисты разгромили помещение и начали строить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00.

Активисты заявили, что якобы отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Как сообщал УНИАН, командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок».

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Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие.

Женщина рассказала, что, когда они возвращались с поминок их собрата, их у метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Кохановский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

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В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают.

По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружены незарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.