В Сумской области полиция задержала водителя грузовика, который не заметил, как насмерть сбил мальчика

В Сумской области полиция задержала водителя грузовика, который смертельно травмировал 12-летнего мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, 19 октября в 19.25 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в селе Полошки Глуховского района водитель грузового автомобиля сбил несовершеннолетнего мальчика.

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«На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Тело мальчика лежало на дороге. Рядом уже собрались местные жители. Единственным свидетелем трагедии была 14-летняя подруга погибшего. Со слов девочки, правоохранители выяснили, что в тот вечер дети возвращались домой, когда сзади услышали грохот грузовика, они отошли на обочину. Девочка стояла подальше, а мальчик ближе к дороге. Когда грузовик проехал, увидела его уже на земле», - говорится в сообщении.

Между тем водитель на своем автомобиле скрылся с места ДТП. Личный состав отдела полиции был ориентирован на поиск водителя. Был введен в действие план «Перехват». Больше, чем за 15 километров от места происшествия, в селе Шевченково, полицейские увидели возле одного из домов автомобиль «КамАЗ», который по внешнему описанию он был очень похож на разыскиваемый.

«Полиция задержала 28-летнего водителя грузовика. Он рассказал, что действительно вечером проезжал село Полошки и даже видел детей, которые с фонариком в руках шли по обочине дороги. Но о том, что сбил мальчика, даже не догадывался. Пояснил, что не видел и не почувствовал момент столкновения, поэтому печальная новость оказалась для него полной неожиданностью», - отметил заместитель начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 286 ч. 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины следствие выясняет правдивость слов водителя.