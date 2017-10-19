В Хмельницкой области мужчина не справился с самодельным трактором, погиб его 12-летний сын

В Хмельницкой области 18 октября в результате опрокидывания трактора погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

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«Вчера в Белогорском районе на поле за с. Гулевцы 34-летний житель с. Окип, управляя собственным самодельным трактором с прицепом при выезде на холм опрокинул транспортное средство. В результате его сын получил травмы, несовместимые с жизнью», - отмечается в сообщении.

На данный момент установлено, что при опрокидывании 12-летний мальчик, сидевший рядом с отцом, выпал из кабины и был прижат каркасом трактора. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, в августе в Харьковской области трактор задавил немца, который интересовался украинской сельской жизнью.