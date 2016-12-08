На Виннитчине сотрудница магазина родила в туалете ребенка и выбросила его на помойку

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, происшествие произошло 6 декабря.

По предварительным выводам медиков, девочка на момент рождения была живой.

Вызванные на место происшествия полицейские увидели в металлическом ведре для мусора тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет.

Как выяснилось, младенца родила 34-летняя работница этого же магазина, которая скрывала свою беременность от мужа, родных и коллег и объясняла тучность проблемами со здоровьем.

В тот день она пришла на работу, закрылась в туалете магазина и долго не выходила. Поняв, что ей плохо, коллеги вызвали скорую и выяснили, что она только что родила младенца. Женщина замужем и уже имеет двух детей.

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Предыдущим экспертным исследованием установлено, что ребенок родился живым и погиб от асфиксии (удушения).

По факту умышленного убийства матерью новорожденного ребенка открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 117 УК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские устанавливают причины, которые толкнули роженицу на убийство.

Женщина госпитализирована в родильное отделение Хмельницкой больницы. Она пока отказывается давать показания. В ходе следствия женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.