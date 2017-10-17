В Тернополе восьмилетний мальчик защитил квартиру от грабителя

8-летний мальчик из Тернополя защитил свою квартиру от ограбления. Антон Солярский остался сам дома, потому что его мама с сестренкой уехали в деревню на похороны, а отец находится на заработках за рубежом, говорится в сюжете ТСН.

В тот вечер третьеклассник пытался настроиться на домашние задания по украинскому языку и математике, однако решил сходить на кухню попить воды и по дороге услышал какой-то скрежет от входной двери. Мальчик замер – на его глазах верхний замок, который он запер изнутри, начал крутиться. Антон оторопел, потому что точно знал, что мама еще в деревне, и открывать дверь не может.

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В дверной глазок он увидел мужчину, который суетился на лестничной клетке, и сразу сообразил, что это вор. Парень сориентировался и позвонил в полицию – причем намеренно стал неподалеку от двери, чтобы его сообщение о воре было слышно. Через мгновение Антон понял, что угроза миновала. «Я услышал, что кто-то бежит вниз», - рассказал он. До приезда полицейских вор уже был далеко.

Мама, которая тоже примчалась из деревни, была поражена смелостью сына. «Он у меня такой ответственный мальчик, а в этом случае такой молодец – решительный, не побоялся, перезвонил, не растерялся», - радуется Виктория Солярская. Сам Антон признается, что о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, он выучил назубок еще в старшей группе детсада. А после этого приключения мальчик решил тщательнее относиться к самозащите – тщательнее присматриваться к незнакомцам в подъезде, а дверь квартиры закрывать сразу на два замка.