В ночь с 13 на 14 октября на Житомирщине задержали группу нелегальных копателей янтаря, которые работали в промышленных масштабах. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Злоумышленников обнаружили в лесу неподалеку от села Гулянка Коростенского района в тот момент, когда копатели сняли верхний слой почвы и начали непосредственную добычу "солнечного камня". Точное количество нелегальных копателей янтаря не уточняется.

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Оперативники спецслужбы изъяли оборудование для незаконной добычи янтаря общей стоимостью более 13 тыс. долл. США.

Так, правоохранители, в частности обнаружили 5 гидравлических мотопомп заводского производства, электрогенераторы и топливо для них, 2,5 тысячи метров гидравлических рукавов, другое оборудование для нелегальной добычи янтаря.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.240 ( нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.