Во Львове задержали до полусотни молодчиков с кастетами, ножами, цепями и газовыми баллончиками (фоторепортаж)

Во Львове правоохранители задержали группу людей с кастетами, ножами и цепями около 18:00 неподалеку от центра города.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области, около 17.30 поступило сообщением о подозрительных людях, которые могут иметь с собой оружие. На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

По указанному адресу обнаружили две агрессивно настроенные друг против друга группы молодых людей, между которыми образовали цепь. При попытке установить их личности и проверить у них наличие запрещенных предметов они попытались убежать, но тщетно.

Читайте такжеВо Львове открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину"

"У двух групп настроенных друг против друга обнаружили предметы, внешне похожие на холодное оружие (цепи, кастеты, ножи, части от топора), газовые баллончики и предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.

Несколько десятков человек доставили в отделы полиции для установления обстоятельств. Отмечается, что удалось избежать массовой драки.

В свою очередь, "Радио Свобода", ссылаясь на правоохранителей, сообщает, что во Львове задержали около 50 человек у здания "Автономного сопротивления", активистов организации среди них нет.

Тем временем ТСН со ссылкой на правоохранителей сообщает, что среди задержанных есть и члены организации "Автономное сопротивление". Задержание молодых людей происходило во дворе возле магазина, который принадлежит представителям этой организации. Также среди задержанных есть представители праворадикальных сил. Уже известно, что часть активистов - из Львовской области, часть приезжие - из Закарпатья. Парней поместили в полицейские автобусы, а те, садясь, пели революционную песню "Шалійте, шалійте, скажені кати". Задержанных отвезли в отделы полиции, где с ними проводят следственные действия.

"Найден предмет, похожий на пистолет. Пока что мы не можем сказать, действительно ли это оружие, или это макет оружия. Возможно, это спецсредство, он является номерным, поэтому мы установим, кому он принадлежит", - сказал руководитель Львовской областной полиции Валерий Середа.