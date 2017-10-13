С начала года в Украине в пожарах погибли более тысячи человек

С начала года в Украине в результате пожаров погибли более 1172 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читайте такжеНа Житомирщине в течение суток пожарные ликвидировали 4 пожара«С начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 172 и 1 тыс. 145 человек соответственно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является неосторожность людей и пренебрежение правилами пожарной безопасности в быту.

«Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, легко доступных для детей, а также многочисленных случаая, когда малолетние дети остаются дома наедине с включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах», - подчеркнули в ведомстве.