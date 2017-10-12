В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании суда эвакуировали почти 150 человек

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании Хозяйственного суда эвакуировали почти 150 человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о якобы заложенной взрывчатке в здании суда на площади Свободы поступила в полицию сегодня, 12 октября, в 14:40.

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Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции в городе Харькове, а также эксперты взрывотехнического управления. «Они осмотрели 5300 кв. метров территории, эвакуировали 150 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Информация о заминировании Хозяйственного суда в Харькове не подтвердилась», - отметили в главке полиции.

В настоящее время принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНИАН, с начала АТО в Украине в четыре раза активизировались "телефонные террористы".