С начала АТО в Украине в четыре раза активизировались "телефонные террористы" - полиция

Количество сообщений о заминировании значительно возросло на протяжении нескольких последних лет. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 годах количество таких сообщений выросло больше, чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.

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«Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошел в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно-политические изменения и вооруженное противостояние на востоке государства», - отметил.

Он добавил, что такие факты фиксируются на территории всей страны. Однако чаще всего - это регионы, где происходят большинство общественных и политических событий в государстве. Так, за 8 месяцев этого года больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также в Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях.

«Мы часто получаем сообщение с оккупированных территорий о «минировании» различных объектов в наших городах. Цель таких действий довольно понятна - дестабилизация ситуации на мирных территориях», - отметил Аброськин.

Первый заместитель председателя Нацполиции указал, что с начала 2017 года полицией уже направлено в суд 57 дел этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовное производство завершено. В то же время злоумышленникам сообщено о подозрении в 16% зарегистрированных правонарушений о «заминировании».

Согласно статистике, чаще всего объектами «минеров» становились админздания органов власти (146 фактов), объекты инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о «заминировании» других объектов инфраструктуры.

Аброськин подчеркнул, что особая опасность подобных преступлений заключается в том, что для реагирования на них тратятся значительные ресурсы: привлекается большое количество сотрудников полиции, ГСЧС, медиков и других профильных служб. При этом работники экстренных служб отвлекаются от выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей, ставя под угрозу жизнь тех, кому на самом деле нужна их помощь.

Также Аброськин отметил, что из-за очень мягкого действующего законодательства относительно таких правонарушений, количество ложных сообщений находится на неприемлемо высоком уровне. Поэтому он обратил внимание на необходимость усиления ответственности за совершение такого рода правонарушений.

В полиции напомнили, что 15 сентября в течение суток полицейские раскрыли три «заминирования» и установили двух «минеров». Позже в Киеве оперативники задержали двух мужчин, которые «заминировали» Дворец спорта в Печерском районе и девятиэтажку в Днепровском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, недавно по всей России эвакуировали тысячи людей из-за "минирования", силовики уже успели обвинить Украину.