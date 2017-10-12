В Чернигове суд арестовал подозреваемого в нападении на работника прокуратуры

В Чернигове суд сегодня избрал меру пресечения местному жителю, который на этой неделе совершил нападение на сотрудницу прокуратуры Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Новозаводской районный суд Чернигова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Адвокат злоумышленника просил о домашнем аресте, однако судья учел тяжесть преступления и тот факт, что подозреваемый не имел постоянного места регистрации и проживал в дачном домике.

Мужчина будет содержаться в Черниговском СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября через приемную граждан в прокуратуру Черниговской области обратился заявитель, который во время приема начальником отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов без объяснений причин своих действий с помощью топора нанес женщине несколько ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Работницу прокуратуры госпитализированы в лечебное учреждение, где ее прооперировали. Подозреваемый задержан. Им оказался 50-летний местный житель, который конфликтовал с отцом, и постоянно жаловался в правоохранительные органы.

Сведения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований (ст. 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение).