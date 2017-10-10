В Чернигове прокурора ударили топором по голове в собственном кабинете

Во вторник, 10 октября, в помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора.

Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете. Об этом сообщает ЧЕline, ссылаясь на собственные источники.

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По словам руководителя пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергея Брыля, нападающий (50-летний мужчина, ранее не судимый) задержан и находится в Черниговском городском отделе полиции. А женщина-прокурор — в областной больнице, ее готовят к операции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области группа мужчин в масках ограбила рейсовый микроавтобус.