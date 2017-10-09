На Львовщине шесть человек отравились грибами, все они госпитализированы в реанимацию

Во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Среди отравившихся грибами - целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы. 15-летнего парня госпитализировали в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Также среди пострадавших еще один житель Радехова, и житель Жидачевского района, которые также отравились грибами, но потребляли их отдельно. У всех состояние крайне тяжелое.

Отмечается, что пострадавшие вероятно отравились бледной поганкой.