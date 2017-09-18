В Черниговской области грибами отравились трое детей.

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Как сообщили УНИАН в Черниговском областном лабораторном центре Госсанэпидслужбы Украины, в больницу госпитализированы трое детей пяти, восьми и десяти лет из Сновского района.

Дети попали в больницу после употребления маслят и польских грибов.

Медики напоминают, что детям употреблять в пищу грибы не рекомендуется.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Черниговской области четыре человека отравились грибами – один человек в Нежине и трое в Чернигове.

В 2016 году в Черниговской области грибами отравились 22 человека, четверо умерли.

В этом году в области также зафиксирован смертельный случай в результате отравления грибами - умерла 17-летняя девушка.