Свидетели рассказали обстоятельства смертельного ДТП на ж/д переезде под Киевом

18:33, 03 октября 2017
Происшествия
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Полиция при помощи экспертизы, выясняет, кто виноват в аварии.

Пассажир легковушки погиб на месте / фото facebook.com/ГУ ЧП в Киевской области

Водитель и свидетели рассказали обстоятельства смертельной аварии на железнодорожном переезде в Глевахе Киевской области, и утверждают, что шлагбаум не сработал, говорится в ТСН.

Накануне поезд раздавил авто, выехавшего на железнодорожный переезд. Пассажир легковушки погиб на месте.

Свидетели утверждают - никакого сигнала предупреждения не было: ни звуковых, ни световых, и переезд не оградило шлагбаумом.

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Полиция при помощи экспертизы, выясняет, кто виноват в аварии. Водителю раздавленной машины невероятно повезло. У него сломаны четыре ребра. Его сегодня перевели из реанимации, и жизни ничего не угрожает.

 

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Теги: #поезд врезался в автомобиль#ДТП на ж/д переезде