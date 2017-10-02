Вблизи Киева автомобиль попал под поезд, есть погибший

В Киевской области автомобиль попал под поезд. Это произошло в пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что автомобиль пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

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В результате столкновения пассажир автомобиля погиб. Водителя госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН ранее, вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области во время движения пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) произошло возгорание локомотива.

В результате пожара огнем уничтожено локомотив и повреждена контактная сеть.