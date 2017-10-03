Луценко назвал основную версию взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Луценко отметил, что периметр склада под Винницей был "фактически беззащитен".
Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что основной версией следствия по делу о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия. Об этом он заявил на брифинге в Харькове, передает "Украинская правда".
"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта", - подчеркнул он.
Луценко отметил, что периметр склада был "фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект.
По его словам, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов "массово нарушался с согласия и даже по приказу" руководителя базы.
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"В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто вероятно причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", - отметил он.
Генпрокурор сказал, что располагает и другими деталями расследования чрезвычайного происшествия в Калиновке, но в интересах следствия разглашать их не будет.
Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали двое людей.