Неконтролируемые взрывы боеприпасов на военном складе в Калиновке прекратились - ГСЧС

Взрывы боеприпасов на территории военного арсенала вблизи города Калиновка Винницкой области прекратились.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8.30 неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами.

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В пресс-службе отметили, что это штатная ситуация во время работы на местности, загрязненной взрывоопасными предметами и не представляет угрозы жителям пострадавших населенных пунктов.

По состоянию на 8.30 восстановлено газоснабжение 6 тыс. 119 абонентам. В целом, по информации ПАО"Винницагаз", от газоснабжения были отключены 15 населенных пунктов, которые насчитывают 13 тыс. 384 абонентов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-служба ГСЧС сообщала, что на территории военного склада вблизи Калиновки наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.

Пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека. Были эвакуированы около 30 тыс. человек. 28 сентября в Винницкой облгосадминистрации заявили, что все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов боеприпасов было повреждено около 2 тыс. жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.