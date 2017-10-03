Появились подробности о чеченцах, которые с боем прорывались в Украину (фото)

По данным российских источников, 1 октября в поселке Теткино Курской области близ границы с Украиной российский пограничный патруль обнаружил неизвестных лиц в одном из строений.

При попытке задержания один из неизвестных открыл огонь - один из россиян был убит на месте. В бою погибло двое чеченцев - имя одного из них - Бантаев Арби Хож-Баудинович, 36 лет. Имя второго неизвестно, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал, что россияне захватили в плен 31-летнего Магомеда Эльмурзаева. В Украину якобы удалось прорваться 36-летнему Демильханову Али Шарпудиевичу.

"Эти чеченцы оказались борцами за свободу и независимость Ичкерии, которые проходят по российским розыскным базам как "боевики", - отметил журналист.

Бутусов рассказал, что 16 сентября в Хасавюрте машина с Эльмурзаевым, Демильхановым и Бантаевым была остановлена для проверки документов полицией. Чеченцы открыли огонь из пистолета, ранили обоих полицейских и сумели скрыться. В их салоне обнаружили 9 гильз от пистолета ПМ.

"Судя по этому, можно предположить, что вся группа имела только один пистолет для самозащиты. Иначе бы били в такой ситуации из всех стволов", - предположил журналист.

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"Очевидно, что после этого боя, чеченцы решили прорываться в Украину. Однако на самой границе чеченцев все-таки обнаружили. С одним пистолетом они сделали что могли. Удивительно, как удалось сбежать Демильханову", - добавил он.

По информации журналиста, пока не было сообщений о пересечении чеченцем границы с Украиной, подтвержденной украинскими источниками.

Согласно информации от правозащитного общества "Мемориал" и заявлениям о розыске российских властей, в семье Бантаевых многие погибли от рук российских спецслужб.

"Назрел вопрос, чтобы Украина оказала помощь чеченским патриотам, которые ведут борьбу за права народов Кавказа на самоопределение и свободу. Российские спецслужбы боятся этого, и потому российская агентура ведет слежку и устраивает покушения на чеченцев в Украине", - подытожил Бутусов.

Ранее росСМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.

В свою очередь, пограничники опровергли данную информацию, заявив, что кавказские боевики, убившие российского пограничника, двигались в сторону Украины.