На военных складах в Калиновке снова наблюдается одиночная детонация боеприпасов - ГСЧС

На военных складах в Калиновке Винницкой области по состоянию на вечер субботы, 30 сентября, открытых очагов горения нет, но наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеНеконтролируемые взрывы боеприпасов на военном складе в Калиновке прекратились - ГСЧС«Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения», - говорится в сообщении.

По состоянию на 20:00 30 сентября возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам.

Отмечается, что приостановленный учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений, расположенных в зоне возможного поражения, планируется возобновить со 2 октября.

Кроме того, до 23.59 1 октября закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки.

«На сегодняшний день обследовано на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территорий в 5 населенных пунктах (в Калиновском районе - 3, в Винницком - 2). Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала», - отметили в ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что в ходе проведения работ по гуманитарному разминированию выявлено 439 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

Были эвакуированы около 30 тыс. человек. 28 сентября в Винницкой облгосадминистрации заявили, что все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов боеприпасов было повреждено около 2 тыс. жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.

Арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме силами подразделений Военной службы правопорядка и высокомобильных десантных войск.

По словам начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - начальника Главного управления ВСП ВСУ генерал-майора Игоря Криштуна, вся территория арсенала со всех сторон «надежно прикрыта».