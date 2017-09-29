Калиновка приходит в себя после взрывов на арсенале: полицейские патрули из соседних областей покинули город

Подразделения полиции четырех областей, которые усиленно патрулировали Калиновку, вернулись в места дислокации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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«Подразделения полиции Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Киевской областей, которые ночью 26 сентября были подняты по тревоге для оказания помощи полиции Винниччины и усиленного патрулирования Калиновки из-за взрывов на складах боеприпасов, вернулись в места своей дислокации», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области начались взрывы, произошел пожар. Пострадали двое людей. По состоянию на 6 часов утра 27 сентября было эвакуировано более 30 тысяч человек. К вечеру 28 сентября все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые эвакуировались с Калиновской центральной районной больницы.

В Национальной полиции сообщили, что полиция совместно с Нацгвардией круглосуточно будут патрулировать от мародерства Калиновку и близлежащие населенные пункты, где была проведена эвакуация населения. По состоянию на вечер 27 сентября ни одного факта мародерства или грубого нарушения правопорядка зафиксировано не было.

По состоянию на сегодня, 29 сентября, в полицию обратились шестеро жителей Калиновки с заявлениями о кражах. Также полиция получила около полусотни сообщений об обнаружении боеприпасов жителями города.