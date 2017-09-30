На военном складе в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов - ГСЧС
Пиротехники ГСЧС продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов.
На территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 939 человек и 364 единицы техники.
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Пиротехники ГСЧС продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 230 заявок, из них выполнено - 215.
Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 1,7 тыс. га территории в 5 населенных пунктах. Осуществляется очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.
В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию выявлено 205 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.
Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.