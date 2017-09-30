На военном складе в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов - ГСЧС

На территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 939 человек и 364 единицы техники.

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Пиротехники ГСЧС продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 230 заявок, из них выполнено - 215.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 1,7 тыс. га территории в 5 населенных пунктах. Осуществляется очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию выявлено 205 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.