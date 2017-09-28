Данных о беспилотнике нет, ДРГ не было: Матиос опроверг диверсию в Калиновке

В день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было зафиксировано диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил во время брифинга.

Читайте такжеНа складе в Калиновке до сих пор наблюдается одиночная детонация боеприпасов

"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствием с изучением материалов Службы безопасности, других правоохранительных органов на территории области установлено не было. И данных об этом нет. Это первое. Второе - данные о беспилотных летательных аппаратах следствием, которое работает, буквально начало работать через полтора часа после начала взрывов, данных о беспилотных летательных аппаратах не установлено ", - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным СМИ накануне взрывов в Калиновке спецслужбы получили информацию о телефонных переговорах группы лиц, которые могли свидетельствовать о планировании диверсии.

Антитеррористическую операцию, якобы, было решено замаскировать под заявленные совместные антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников и других региональных субъектов борьбы с терроризмом. После взрывов на складах Калиновки учения были прекращены.

Напомним, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны возле м. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы. Взрывы на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.