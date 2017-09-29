Последствия взрывов на арсенале в Калиновке: пострадали 2 тысячи домов, 16 не подлежат восстановлению

В Винницкой области в результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале, произошедших в ночь с 26 на 27 сентября, пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сессии Винницкого горсовета председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

В частности, пострадали дома жителей города Калиновка, сел Павловки и Сальника Калиновского района, а также сел Медведка, Лавровка и Дорожное Винницкого района.

По словам Коровия, наибольшее количество повреждений домов в селе Павловка - более 900 домов. Есть пострадавшие дома в Медведке, Дорожном, Лавровке, Сальнике, а также в самой Калиновке.

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На ликвидации последствий взрывов в эти дни работали более 2 тысяч человек, в том числе более 100 саперов.

На данный момент, уже практически завершено обследование пострадавших населенных пунктов от боеприпасов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.

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Как известно, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали двое людей.

По данным советника президента Украины Юрия Бирюкова, диверсия на складе боеприпасов возле Калиновки могла быть устроена с использованием беспилотного летательного аппарата.