Командир воинской части в Калиновке не выходит на связь со СМИ: жене сказал, что с ним все в порядке

Командир воинской части в Калиновке до сих пор не отвечает на звонки журналистов. Со вчерашнего дня телефон Николая Батюка не отвечает.

В Генштабе отказались давать любые комментарии относительно местонахождения командира части.

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И журналисты разыскали его жену в Сумах. Она сообщила лишь, что муж успел ей вчера перезвонить и сказать, что с ним все в порядке.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле города Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека, из зоны возможного поражения было эвакуировано более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).