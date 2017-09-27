Делом о диверсии на складе боеприпасов в Калиновке будет заниматься СБУ

Уголовное производство, начатое прокуратурой по факту совершения диверсии в воинской части в Винницкой области, передано по подследственности в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Начатое 27 сентября военной прокуратурой Центрального региона Украины уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части в Калиновке Винницкой области передано по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области при процессуальном руководстве прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия для исследования всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

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В то же время, как сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, следственная группа усилена сотрудниками центрального управления и региональных органов спецслужбы.

«Следственная группа СБУ усилена опытными специалистами из центрального управления и региональных органов спецслужбы. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий», - написала она.

Также Гитлянская сообщила, что следователи СБУ смогут начать осмотр места происшествия после разминирования территории. «Специалисты начали работы по разминированию территории, что позволит следователям СБУ в ближайшее время начать осмотр места происшествия и назначить необходимые экспертизы», - добавила пресс-секретарь СБУ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле пгт Калиновка Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы два человека, из зоны возможного поражения были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).