В районе ЧС под Винницей приостановили работу потенциально опасных объектов

В Калиновке (Винницкая область) в зоне чрезвычайной ситуации приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов, проведена эвакуация работающего персонала. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

Сообщается, что районными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о приостановлении обучения в дошкольных и образовательных учреждениях в населенных пунктах, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Также эвакуационными и общественными организациями проведен обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места.

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Районными госадминистрациями созданы комиссии по определению материального ущерба в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, и составлению соответствующих актов. Отмечено, что с целью оперативного реагирования на обращения граждан Калиновской и Винницкой райгосадминистрациями организованы пункты личного приема представителями районных государственных администраций, а также горячие линии.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

По состоянию на 15.00 среды взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились.