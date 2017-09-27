История взрывов: в Украине горели четыре военных склада (видео)

В Винницкой области взрываются склады с боеприпасами. Это уже далеко не первый подобный случай в этом году. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На прошлой неделе взорвался склад воинской части в селе Новоянисоль, неподалеку Мариуполя. Это лишь два десятка километров от фронта. Причиной предварительно назвали поджог.

В конце марта несколько дней гремело в Балаклее на Харьковщине. Тогда погибли два человека. 20 тысяч местных жителей пришлось эвакуировать из домов.

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Два года назад склады Минобороны загорелись в городе Сватово на Луганщине.

Три с половиной тысячи боеприпасов из-за пожара начали взрываться. Тогда из-за пожара погибло трое военных и одна гражданская женщина.

До этого в 2008-м взорвался арсенал в Лозовой, на Харьковщине. Несколько раз в разные годы загорались склады в Новобогдановке, в запорожской области.