Взрывы в Калиновке: в готовность приведены 150 пожарных и почти сто спасателей (фото)

В Винницкой области приведено в готовность 30 пожарных расчетов, численностью 150 человек, в связи со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке. Об этом говорится в сообщении МВД в Twitter.

Кроме того, сообщается, что в городе работает «горячая линия».

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«Работает телефонная “горячая линия” Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-13-35», - сообщили в МВД.

Также к месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области началась около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.