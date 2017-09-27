"Укрзализныця" изменила маршруты 14 поездов из-за взрывов военных складов под Винницей

01:31, 27 сентября 2017
Происшествия
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Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Фото УНИАН

14 поездов изменили маршруты из-за взрывов на военных складах в Калиновке под Винницей. Об этом сообщил пресс-центр "Укрзализныци".

Из-за взрывов полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосонка-Калиновка. Движение железнодорожного транспорта не осуществляется по обоим путям перегона.

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Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Ранее сообщалось, что "Украэрорух" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от эпицентра взрывов на Винничине.

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