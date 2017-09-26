Савченко попала в ДТП: нардеп получила травмы и со словами негодования обратилась к Гройсману (фото)

26 сентября в 5 часов утра нардеп Надежда Савченко вместе с сестрой Верой и помощником Проторченко Татьяной въехали посреди дороги в яму глубиной до капота легкового автомобиля.

Это произошло на трассе Н 14 - основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

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"Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности", - утверждает Савченко.

Это вызвало возмущение у нардепа, из-за чего она обратилась к премьеру Гройсмана: "Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору?! На Марсе?!".

Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве на Троещине автомобиль с нардепом Савченко сбил пожилую женщину.