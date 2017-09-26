На Киевщине сын убил собственную мать и прожил с ее телом почти неделю

В Глевахе (Киевская область) сын убил собственную 58-летнюю мать и прожил с ее телом почти неделю. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту умышленного убийства жительницы с.Глеваха Васильковского района.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что данное преступление совершил ее 35-летний сын, который, находясь в доме, зашел в комнату матери, где во время ссоры, не осознавая своих противоправных действий, сдавил шею женщины, в результате чего потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после убийства сын прожил в доме с телом матери почти неделю, после чего злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

За совершенное уголовное правонарушение подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

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