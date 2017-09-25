СМИ: В Полтаве мощный пожар охватил центральный рынок, едким дымом накрыло полгорода (фото, видео)

Пожар на центральном рынке Полтавы – едким дымом накрыло полгорода. Об этом информирует корреспондент ТСН.

По предварительным данным, горят с десяток магазинов с автошинами, пластиковой посудой, полиэтиленом, книгами и одеждой.

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По информации спасателей, огонь охватил площадь около 280 квадратных метров. Владельцы соседних магазинов спасают свое имущество и выносят вещи, опасаясь, что огонь может распространиться дальше. Очевидцы рассказывают, что видели на крыше людей, что проводили сварочные работы, через некоторое время начало гореть. На месте работают около полусотни спасателей.

Говорят, что слишком трудно добраться до источника возгорания.Разрезают и срывают металлические листы кровли, чтобы добраться до горящих деревянных конструкций.

Тушение затрудняет токсичный дым от пластика, которым обшиты большинство магазинов - огнеборцы работают в защитном снаряжении.

По состоянию на восемь вечера – пожар локализовали, однако спасатели будут работать всю ночь и разбирать конструкции, будут проливать водой, чтобы не произошло повторного возгорания.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.