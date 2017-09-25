В Киеве возле ЗАГСа нашли тело человека

08:57, 25 сентября 2017
Происшествия
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На месте работают полицейские, которые устанавливают причины смерти.

Очевидець повідомив, що тіло лежало поруч із легковиком / фото УНІАН

В Киеве возле ЗАГСа по ул. Якуба Коласа, 6 в Святошинском районе нашли тело человека. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на сообщение очевидца.

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Издание пишет, что тело неизвестного лежало рядом с автомобилем "ВАЗ", под бампером которого была кровь.

Сейчас на месте работают полицейские. Причины смерти не установлены.

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