В Киеве возле ЗАГСа нашли тело человека
08:57, 25 сентября 2017Происшествия
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На месте работают полицейские, которые устанавливают причины смерти.
Очевидец сообщил, что тело лежало рядом с автомобилем / фото УНИАН
В Киеве возле ЗАГСа по ул. Якуба Коласа, 6 в Святошинском районе нашли тело человека. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на сообщение очевидца.
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Издание пишет, что тело неизвестного лежало рядом с автомобилем "ВАЗ", под бампером которого была кровь.
Сейчас на месте работают полицейские. Причины смерти не установлены.
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