На Харьковщине горит 70 га леса: ГСЧС пытается остановить продвижение огня к поселениям (фото)

Сегодня в 12:35 в Харьковской области на территории 126-го квартала Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренка возник пожар.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

«К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС в количестве 26-ти отделений на автоцистернах. Из них 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлены 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины», – сообщили спасатели.

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Как отметили в ГСЧС, верховный лесной пожар распространился на площадь около 70 га и охватил 126-й, 127-й, 156-й и 118-й кварталы. Распространению огня способствовала ветреная погода. Сейчас принимаются меры относительно прекращения продвижения огня к населенным пунктам.

На месте пожара организован штаб по его ликвидации, работает и мобильная оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.