В Днепропетровской области во время пожара спасли троих детей (видео)
12:11, 21 сентября 2017Происшествия
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Трехлетнего мальчика и девочек семи и восьми лет спасатели вынесли в противогазах.
В Днепропетровской области во время пожара спасли троих детей
В Днепропетровской области во время пожара спасли троих детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Трехлетнего мальчика и девочек семи и восьми лет спасатели вынесли в противогазах. Также из заполненного дымом подъезда вывели трех взрослых. Пожар в многоквартирном доме в Никополе вспыхнул днем.
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Загорелась кладовая, самовольно построенная в холле на восьмом этаже. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться из ловушки самостоятельно, так как все проходы были завалены старой мебелью и хламом.
Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар.
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