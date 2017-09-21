В Днепропетровской области во время пожара спасли троих детей (видео)

В Днепропетровской области во время пожара спасли троих детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трехлетнего мальчика и девочек семи и восьми лет спасатели вынесли в противогазах. Также из заполненного дымом подъезда вывели трех взрослых. Пожар в многоквартирном доме в Никополе вспыхнул днем.

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Загорелась кладовая, самовольно построенная в холле на восьмом этаже. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться из ловушки самостоятельно, так как все проходы были завалены старой мебелью и хламом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за удара молнии в доме случился пожар.