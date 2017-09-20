В Одессе возле мэрии между митингующими и силовиками произошло столкновение (фоторепортаж)

В Одессе возле мэрии между участниками митинга и правоохранителями произошло столкновение.

Как передает корреспондент УНИАН, на Думской площади, где собрались сотни людей, протестующие подрались с правоохранителями. Столкновение произошло после того, как часть участников акции протеста попыталась пройти в здание, где проходит сессия горсовета, но их не пропустили.

По информации корреспондента, началась давка, драка, также был применен слезоточивый газ, в толпе зажгли фаеры.

Участники акции скандируют: "Украина - превыше всего!", "Труханов - в отставку!", "Мы их победим!", "Позор!" и пр.

Правоохранители пытаются задержать самых активных участников конфликта.

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При этом в отделе коммуникаций регионального главка полиции УНИАН сообщили, что ситуация возле горсовета под контролем.

"Сессионный зал мэрии переполнен, о чем граждан, собравшихся под зданием, оповестили с помощью громкоговорителя. Несмотря на это предупреждение, некоторые из митингующих попытались пройти в здание горсовета, пропускной режим в которое осуществляется сотрудниками мэрии", - заявили в главке.

Между активистами и правоохранителями, которые обеспечивают охрану общественного порядка, возникла потасовка.

"Но грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. В настоящее время полицейские полностью держат ситуацию под контролем", - сообщили в отделе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сотни людей собрались на митинг возле здания мэрии. В числе требований протестующих – наказание виновных в пожаре в комплексе "Виктория", где вечером 15 сентября погибли дети.