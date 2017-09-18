В центре Днепра девушка на ходу выпала из маршрутки (фото, видео)

В центре Днепра, возле Мост-Сити Центра девушка выпала из маршрутного такси. Об этом сообщает "Информатор".

«Мы патрулировали город, услышали крики о помощи и заметили стоящую маршрутку. Проехали дальше и увидели, что девушка лежит головой на асфальте, а ее ноги находились на бордюре. Она утверждала, что выпала из маршрутки. Мы вызвали «скорую», девушке сейчас оказывают первую медицинскую помощь врачи», — рассказал старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.

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Врачи оказывают девушке первую медицинскую помощь. Водитель маршрутки, почему девушка выпала, не знает. На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы выяснить, была ли исправна дверь транспортного средства.

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