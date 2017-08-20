В Кременчуге на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала девочка

12:30, 20 августа 2017
Происшествия
1102 0

Ребенок выпал из лодки во время движения, когда семья с друзьями возвращалась с отдыха.

Девочка попала в реанимацию / иллюстрация УНИАН

В Кременчуге 19 августа вечером на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала 9-летняя девочка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции.

Читайте такжеВ Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

По данным полиции, девочка выпала из лодки во время движения, когда семья с друзьями возвращалась с островов с отдыха.

Девочку доставили в детскую больницу города. Ее состояние тяжелое. Она находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания. У нее диагностированы многочисленные травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок попал под винт лодки