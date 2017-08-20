В Кременчуге на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала девочка
12:30, 20 августа 2017Происшествия
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Ребенок выпал из лодки во время движения, когда семья с друзьями возвращалась с отдыха.
Девочка попала в реанимацию / иллюстрация УНИАН
В Кременчуге 19 августа вечером на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала 9-летняя девочка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции.
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По данным полиции, девочка выпала из лодки во время движения, когда семья с друзьями возвращалась с островов с отдыха.
Девочку доставили в детскую больницу города. Ее состояние тяжелое. Она находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания. У нее диагностированы многочисленные травмы.
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