В Кременчуге на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала девочка

В Кременчуге 19 августа вечером на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала 9-летняя девочка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции.

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По данным полиции, девочка выпала из лодки во время движения, когда семья с друзьями возвращалась с островов с отдыха.

Девочку доставили в детскую больницу города. Ее состояние тяжелое. Она находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания. У нее диагностированы многочисленные травмы.